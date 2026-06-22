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    Жібек Құламбаева әлемдік рейтингіде жоғары көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) жекелей және жұптық сында жаңартылған рейтингіні жария етті.

    теннис
    Фото: instagram.com/kulambayevaa

    Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина жекелей сында екінші, сондай-ақ Юлия Путинцева 85-орнын сақтап қалды.

    Жібек Құламбаева 479-дан 450-ге жоғарылады.

    Жұптық сында Қазақстанның маңдайалды теннисшісі Анна Данилина бұрынғыша 6-сатыда тұр.

    Өткен аптада украиналық Валерия Страховамен бірге Хасково (Болгария) ITF W50 турнирінің жеңімпазы атанған Ж.Құламбаева жұптық сында да жағдайын едәуір жақсартты. Жібек 194-тен бірден 173-сатыға көтерілді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Болгариядағы жарыста үздік шыққанын жазған едік.

    Жібек Құламбаева Спорт Рейтинг Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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