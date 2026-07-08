Жібек Құламбаева Нидерландыдағы турнирде жарыстың 1-ракеткасын жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемдік рейтингіде 457-орындағы Жібек Құламбаева Гаага (Нидерланд) ITF W75 турнирінде сенсация жасады.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 170-інші, осы жарыстың 1-ракеткасы, италиялық Нурия Бранкаччиоға тап келді. Қарсыластар осыған дейін өзара бір рет кездесіп, онда италиялық теннисші басым түскен.
Бұл жолы бірінші партияда Бранкаччио сәтті ойнады - 6:2. Дегенмен Жібек ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай білді - 6:1, 6:4.
Тартысты бәсеке 2 сағат 11 минутқа созылды.
Жібек Құламбаева ширек финалға шығу үшін германиялық Жоэль Лилли-Софи Стойрмен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде қарсыласын ойсырата ұтқан Заңғар Нұрланұлының үшінші айналымға шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Соня Жиенбаева Португалиядағы жарыстың ширек финалына өтті.