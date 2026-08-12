Жібек Құламбаева Сербиядағы турнирде қарсыласын камбэкпен ұтты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 476-ракеткасы Жібек Құламбаева Куршумлия-Баня (Сербия) ITF W75 турнирінің екінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 302-ракеткасы, қытайлық Зонгю Лимен шеберлік байқасты.
Бастапқы партияда қытайлық теннисші 6:4 есебімен басым түсті. Бұдан кейін Жібек ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай білді — 6:3, 6:0.
Тартысты бәсеке 3 сағатқа жуық уақытқа созылды.
Жібек Құламбаева ширек финалға шығу үшін әлемнің 215-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, сербиялық Миа Ристичпен таласады.
Қазақстан құрамасының мүшесі Ж.Құламбаева жұптық сында да доданы сәтті бастады. Жібек румыниялық Ирина Барэмен бірге бастапқы кездесуінде сербиялықтар Наталия Сенич — Аня Станковичті қапы қалдырды — 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 10:6. Сөйтіп қазақстандық-румыниялық жұп ширек финалға жолдама алды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Торонто турнирінде Елена Рыбакинаның «Үлкен дулыға» турнирінің төрт дүркін чемпионын жеңгенін жазған едік.
Сондай-ақ теннисші Соня Жиенбаева жеңіс сериясын алты матчқа жеткізді.