Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирде жұптық сында үздік шықты
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Нагпур (Үндістан) ITF W15 турнирінде топ жарды.
Қазақстандық теннисші ресейлік Екатерина Яшинамен бірге жарыстың фавориті атағын ақтап шықты. Олар соңғы бәсекеде доданың 2-ракеткалары, ресейліктер Ксения Ласкутова - Элина Неплиймен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бірінші партияда ресейлік жұп 7:5 есебімен басым түсті. Бұдан кейін Құламбаева - Яшина камбэк жасап, супер тай-брейкте жеңісті жұлып алды - 6:4, 10:6.
Жібек Құламбаеваның осы жарыста абсолютті жеңімпаз атанатындай мүмкіндігі бар. Ол үшін жекелей сында финалда үндістандық Сонал Патилді жеңсе жетіп жатыр.
