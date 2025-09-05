KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:28, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Жекелеген мекемелердің кәріз суы ескірткіге тексерілуі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрлігі Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында жоғары оқу орындарының сарқынды суын есірткіге тексеру жобасы туралы пікір білдірді.

    ливневая канализация
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    - Бұл тәсіл Астана қаласының мысалында шынымен де сынақтан өткізілді. Онымен басқа министрліктегі әріптестеріміз айналысты. Әрине, ондай тәсіл де керек. Сарқынды суға талдау жүргізу арқылы есірткі қолданушылардың бар-жоғын анықтайтын тәсіл шынымен бар. Бірақ қаражатты қажет етеді, - деді комитет өкілі.

    Сондай-ақ әзірге бұл тәсіл ІІМ жұмысына енгізілмегенін айтты.

    - Оның үстіне заңнама тұрғысынан негіз керек. Ол мәселені біз есірткімен күрестің 2026-28 жылдарға арналған кешенді жоспарына енгіземіз. Қазір осы тәсілді енгізіп жатырмыз деп айта алмаймыз. Тек талқылау, жоспарлау сатысында тұрған мәселе бұл, - деді Қуандық Әлжанов.

    Атай кетейік, Ішкі істер министрлігі есірткі плантацияларын оңай анықтау үшін 2026-2028 жылдары дрон сатып алмақшы. 

