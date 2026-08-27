Жекеменшік мектептерді қаржыландыруда автоматтандырылған жүйе енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Жекеменшік мектептер желісі кеңейген сайын мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыруға жұмсалатын қаражат көлемі де ұлғайды: егер 2020 жылы елде 203 жекеменшік мектеп жұмыс істесе, 2025 жылға қарай олардың саны 745-ке жетті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Мұндай динамика оқушы орындарын есепке алу және мемлекеттік тапсырысты есептеу тәсілдерін қайта қарауды талап етті. Бұл қаражатты бөлуді барынша дәл әрі ашық етуге мүмкіндік береді.
Қаржыландырудың ашықтығын арттыру мақсатында 2025 жылдың күзінде OrtaBilim цифрлық сервисі іске қосылды. Ол жекеменшік мектептерді жан басына шаққандағы қаржыландыруды Қаржы министрлігінің e-Qazyna платформасына көшіріп, барлық үдерісті толық автоматтандыруды және мемлекеттік тапсырысты орналастыру өкілеттігін жергілікті білім басқармаларына беруді қамтамасыз етті. Сонымен қатар жекеменшік мектептерде мемлекеттік тапсырысты орналастыру өкілеттігі жергілікті деңгейдегі білім басқармаларына берілді.
— Енді қаржыландыру көлемі оқушылар контингентін, білім беру қызметтерін көрсету шарттарын және қолданылатын нормативтерді қоса алғанда, верификацияланған деректер негізінде автоматты түрде айқындалады. Бұл қолмен есептеу мен субъективті шешімдерге тәуелділікті жоюға мүмкіндік береді.
e-Qazyna платформасы «Күнделік» сияқты LMS жүйелерін қоса алғанда, үлгерімді есепке алу жүйелерімен және басқа да мемлекеттік органдардың дерекқорларымен интеграцияланды. Оқушылар контингентін тексеру нақты уақыт режимінде жүргізіледі, ал барлық операциялар бойынша цифрлық із қалыптасады, — делінген хабарламада.
Жекеменшік мектептердегі төлемдерді цифрландыру есебінен 8 млрд теңге үнемделді
Нәтижесінде 2025 жылғы қыркүйек-желтоқсан айларында есептеулерді қолмен жүргізуден бас тарту есебінен бюджет 8 млрд теңге үнемдеді. Бүгінгі таңда платформада 899 жекеменшік мектеп цифрландырылды. 2026 жылғы қаңтар-мамыр айларында оператор 749 мектептің актілері бойынша жалпы сомасы 102,9 млрд теңге болатын төлемдерді ашық әрі айқын жүргізді.
Цифрлық тексеру нәтижесінде балаларды оқытуға арналмаған ғимараттарды пайдалануға байланысты заңбұзушылықтар да анықталды. Мұндай 145 мектеп анықталды, олар бойынша мемлекеттік тапсырыстың көлемі 38 млрд теңгені құрайды. Мәселе коттедждерде, кеңсе ғимараттарында және бұрынғы өндірістік цехтарда орналасқан нысандар туралы болып отыр.
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап ғимараттары білім беру қызметіне мақсатты арналмаған жекеменшік мектептерде мемлекеттік білім беру тапсырысы толығымен тоқтатылады. Осы уақытқа дейін бизнеске нысандарды санитариялық және қала құрылысы нормаларына сәйкестендіруге мүмкіндік берілді.
Бұл ретте реформаның мақсаты жекеменшік білім беруді қолдауды қысқарту емес, бюджет қаражатының білім беру қызметтерін нақты көрсететін әрі белгіленген талаптарға сай келетін мектептерге бағытталуын қамтамасыз ету болып табылады.
Мемлекеттік қаражат — нақты нәтижеге
Үкіметтің МӘМС жүйесі мен жекеменшік мектептерді қаржыландыруға қатысты жүргізіп жатқан өзгерістерін бір қағида біріктіреді — мемлекет формалды көрсеткіштер үшін емес, нақты көрсетілген қызметтер мен нақты нәтижелер үшін ақы төлеуі тиіс.
Денсаулық сақтау саласында бұл превентивті бақылауға, қаржыландыруды цифрлық басқаруға және пациент үшін ашықтықты арттыруға көшуді білдіреді. Білім беру саласында бұл контингентті автоматты түрде тексеруді, қолмен есептеуден бас тартуды және мемлекеттік тапсырысты білім беру қызметтерінің нақты көрсетілуіне байланыстыруды білдіреді.
Осылайша, цифрландыру өз алдына мақсат емес, бюджет қаражатының қайтарымын арттыру құралына айналып отыр. Негізсіз шығындарды ерте анықтау шығындардың алдын алуға және босатылған ресурстарды шынымен қажетті мемлекеттік қызметтерге бағыттауға мүмкіндік береді.
Енгізілген тетіктерді кеңейту жұмысы одан әрі жалғасады. Олардың тиімділігінің басты өлшемі — азаматтар үшін нақты нәтиже: пациент үшін — қолжетімді әрі сапалы медициналық көмек, оқушы үшін — қауіпсіз жағдай мен сапалы білім, ал мемлекет үшін — бюджет қаражатының ашық әрі ұтымды пайдаланылуы.
Айта кетелік МӘМС жүйесінде қаржылық бақылаудың жаңа моделі енгізілгені туралы жазған едік.