    22:58, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Жел, тұман, үсік: ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 10 қазанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады. Синоптиктердің болжамы бойынша, еліміздің бірқатар өңірінде екпінді жел, үсік, тұман мен шаңды дауыл болады.

    ауа райы
    Фото: pixabay.com

    Маңғыстау облысының оңтүстігінде, орталығында шаңды дауыл тұрады. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде екпіні 15-18 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.

    Жетісу облысында түнде 1-6 градус үсік жүреді. Талдықорғанда түнде 4-6 градус үсік болады.

    Атырау облысының батысында найзағай ойнайды. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында шаңды дауыл болады. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында, батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Атырау қ.: 10 қазанда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.

    Түркістан облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. 10-11 қазанда облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қаласында 10-11 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

    Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Ақмола облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі бар.

    Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

    Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл тұрады. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында, шығысында күші 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада күндіз шаңды дауыл тұрады. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

    Ұлытау облысының шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

    Қарағанды облысының солтүстігінде тұман болады.

    Солтүстік Қазақстан облысының шығысында оңтүстіктен жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

    Батыс Қазақстан облысында жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда жоғары өрт қаупі сақталады.

    Қостанай облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі бар, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

    Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 1-3 градус үсік жүреді. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

    Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде 3 градус үсік жүреді.

    Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында әзірге егін орағы аяқталған жоқ. Былтыр жауын-шашын диқандарға қолбайлау болса, биыл суық ауа райы ораққа кедергі келтіріп жатыр. Шаруалардың айтуынша, жеңілдетілген бағамен берілген дизель отыны климатқа бейімделмеген болып шықты.

     

