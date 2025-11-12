09:33, 12 Қараша 2025 | GMT +5
Желтоқсанда қазақстандықтар қанша күн демалады
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл желтоқсан айында қазақстандықтар қосымша тағы бір күн демалады.
Желтоқсанда қазақстандықтар Тәуелсіздік күніне орай қосымша демалыс алады. Бұл мереке 16 желтоқсанда атап өтіледі. 2025 жылы ол сейсенбіге түседі, сондықтан ел тұрғындарын аптаның ортасында бір күн демалады.
Бес күндік жұмыс аптасында желтоқсанда 9 демалыс күні және 22 жұмыс күні, ал алты күндік жұмыс аптасында 4 демалыс күні және 26 жұмыс күні болады.
31 желтоқсан жұмыс күні болып қала береді.
Айта кетелік Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 31 желтоқсанды ресми демалыс күні ретінде белгілеу мүмкіндігіне қатысты түсініктеме берген еді.