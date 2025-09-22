13:24, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты: Қазақстан намысын бес спортшы қорғады
АСТАНА. KAZINFORM – Токио қаласында (Жапония) жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты өз мәресіне жетті.
ҚР ҰОК мәліметінше, бұл дүбірлі додада Қазақстан намысын бес спортшы қорғады. Өкінішке қарай, олар жүлдеге қол жеткізе алмады.
Төменде ұлттық құрама өкілдерінің нәтижелері көрсетілген:
3000 метрге тосқауылдар арқылы жүгіру
Нора Джеруто - 6-орын Дейзи Джепкемей - 27-орын
10 000 метрге жүгіру
Дейзи Джепкемей - 16-орын
35 шақырым спорттық жүріс
Полина Репина - 35-орын Галина Якушева - жарысты аяқтамады
20 шақырым спорттық жүріс
Ясмина Тоқсанбаева - 23-орын
Айта кетейік, Нора Джеруто жеңіл атлетикадан әлем чемпионатында үздік ондыққа енді.
Жеңіл атлетика федерациясының бас хатшысы Келбет Нұрғазина Токиода өткен әлем чемпионатын қорытындылады.