13:44, 06 Ақпан 2026 | GMT +5
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Тяньцзинь қаласында жеңіл атлетикадан Азия чемпионаты басталды.
Ұлттық олимпиадалық комиеттің мәліметінше, 800 метр қашықтықта өткен жартылай финалдық жарыстың қорытындысы бойынша құрлықтық біріншіліктің финалына қазақстандық екі спортшы жолдама алды.
Жартылай финалда Ақбаян Нұрмәмет екінші болып мәреге жетіп, іріктеу кезеңінен сәтті өтті. Ал Екатерина Колода мәреге төртінші болып жетіп, уақыт көрсеткіші бойынша шешуші кезеңге шықты.
Финалдық кезең 8 ақпан күні өтеді.
