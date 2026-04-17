Жеңілдетілген декларацияны автоматты түрде алдын ала толтыру енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM - Елімізде 910 нысандағы жеңілдетілген салық декларациясын алдын ала толтыру сервисін енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қашықтан мониторинг басқармасының бөлім басшысы Бектас Әділғалиев айтты.
— Қазіргі уақытта екінші деңгейлі банктермен бірлесіп, 910 нысанды алдын ала толтыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл — салық есептілігінің жеңілдетілген түрі, — деді ол салықтық әкімшілендіру тақырыбындағы конференция барысында.
Сондай-ақ бөлім басшысы дәл осындай сервис ҚҚС бойынша декларацияға (300 нысан) енгізілгенін еске салды.
— Биыл шекті мөлшер төмендетілді, соның нәтижесінде ҚҚС төлеушілер саны айтарлықтай артады. Осыған байланысты біз 300 нысан бойынша алдын ала толтыруды енгіздік, — деп атап өтті Бектас Әділғалиев.
Ведомствоның мәліметінше, 910 және 300 нысандар салық есептілігінің ең көп қолданылатын түрлерінің қатарына жатады.
