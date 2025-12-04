Жеңілдетілген визалық режим азаматтарымыздың білім алып, жұмыс істеуіне оңтайлы жағдай тудырады - Антониу Кошта
АСТАНА. KAZINFORM - Антониу Кошта Қасым-Жомарт Тоқаевпен бірлесіп жасаған мәлімдеме барысында Еуропа Одағы мен Қазақстанның серіктестігі нақты нәтиже беріп отырғанына назар аударды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
– Осы аптада Брюссельде визалық режимді жеңілдету жөніндегі келіссөзді бастадық. Бұл уағдаластық Қазақстан мен Еуропа азаматтары үшін өте маңызды екенін жақсы түсінемін. Келісімге қол қойылғаннан кейін азаматтарымыздың барыс-келісі, алыс-берісі жиілеп, білім алып, жұмыс істеуіне оңтайлы жағдай туады. Бұл халықтарымыз арасындағы достықтың нағыз символына айналады, – деді ол.
Еуропалық Кеңес басшысы Самарқанд қаласында өткен «Еуропа Одағы – Орталық Азия» саммитінің нәтижесінде өңіраралық серіктестікті стратегиялық деңгейге жеткізу туралы шешім қабылданғанын атап өтті.
Алқалы жиында көлік, энергетика, климат, су ресурстары, аса маңызды шикізат материалдары, цифрландыру және халықтар арасындағы байланысты кеңейту ынтымақтастықтың басым бағыттары ретінде белгіленгенін еске салды.
Осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта бірлескен мәлімдеме жасағаны туралы жаздық.