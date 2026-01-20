Жер бетінде қуатты магниттік дауыл басталды: оның қуаты рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Магниттік дауыл бес деңгейлі шкала бойынша G4 деңгейіне жетті, мұндағы G5 «өте күшті», ал G1 — «әлсіз», деп хабарлайды Kazinform.
Магниттік дауыл 2026 жылғы 18 қаңтарда Жер бетінде X класындағы алғашқы жарқылдан плазмалық бұлт соққы бергеннен кейін басталды.
— Жер бетінде G4.33 ғаламшарлық магниттік дауыл болып жатқаны ресми түрде расталды. Қазіргі уақытта дәл өлшенген күн желінің жалғыз индикаторы — магнит өрісінің индукциясы тарихи рекордтарға жақын мәндерді көрсетіп отыр, — делінген Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының мәлімдемесінде.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, мұндай деңгейдегі дауыл соңғы рет 2025 жылдың 12 қарашасында байқалған. Сол кезде Kp геомагниттік индексі G4.3-G4.7 деңгейіне жеткен.
G4 деңгейі Жерде байланысқа айтарлықтай кедергілерден басқа радиобайланыстың бұзылуы және спутниктік және радиожиілік навигациясының бірнеше сағатқа созылатын бұзылуы тіркелуі мүмкін екенін шамалайды. Поляр шұғыласын тіпті тропиктерден байқауға болады.
Kazinform үшін ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
