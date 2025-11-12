Жер бетінде планеталық масштабтағы магниттік дауыл басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Геомагниттік жағдайды бақылайтын құралдар G4.66 деңгейіндегі өте күшті дауылды тіркеді. Бұл көрсеткіш ең жоғары G5 деңгейінен небәрі үштен бір балға ғана төмен, деп хабарлайды РҒА Ғарыш зерттеулері институтының Күн астрономиясы зертханасы.
Ғалымдардың айтуынша, бұл құбылыс соңғы күндердегі күшті күн жарқылдарынан кейін тәуліктің ішінде Жерге жеткен алғашқы плазма ағымымен байланысты.
Салдарынан Жердегі геомагниттік белсенділік күрт күшейіп, G4.7 деңгейіне жетті. Бұл соңғы жылдардағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып есептеледі және күн желінің Жердің магнитосферасына өте күшті әсер етіп жатқанын көрсетеді.
Бастапқыда үш күн плазмасының ең әлсіз шығарындысының тек біріншісі ғана бүгін кешке Жерге жетеді деп болжанған болатын. Соққының негізгі әсері кейінірек, күннің ортасында күтілді. Алайда қазіргі уақытта байқалған қарқындылық күн желінің құрылымы күтілгеннен гөрі күрделі екенін көрсетіп отыр.
Кешегі X5.1 класындағы жарқыл тудырған қуатты шығарынды баяу плазма бұлттарына жетіп, олармен бірігіп, аномальды жоғары тығыздық пен магниттік энергиясы бар бірыңғай сығылған фронт құрады деп шамаланып отыр.
Жерге жақын жерде күн желін бақылап жүрген жасанды серіктердің соңғы сағаттардағы деректері қателіктермен келіп жатыр. Дегенмен, бұл қателіктерге қарамастан, көрсеткіштер плазманың тығыздығы мен температурасында өте жоғары мәндер, сондай-ақ магнит өрісінің рекордтық күшейгенін көрсетіп отыр.
Бұл ретте күн желінің жылдамдығы қалыпты нормада сақталған, бұл шығарындының негізгі әсері әлі алда екенін білдіреді. Тәулік ішінде Жерге тағы екі плазма ағыны жетеді деп күтіліп отыр, олардың бірі бүкіл 25-ші күн циклінің ең қуаттысы болуы мүмкін.
Бұған дейін күннің қуатты жарқылынан кейін пайда болған үш плазма бұлты Жерге қарай жақындап келе жатқанын жазған болатынбыз.