Жер комиссиясы қайтарған 13,7 млн гектар жердің 7,5 млн гектары әлі игерілмей жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта мемлекеттік жер комиссиясы қайтарған жер телімдерінің жай-күйінен мәлімет берді.
- 2022 жылдан бастап игерілмей жатқан және заңсыз жолмен беріліп кеткен жер телімдерін қайтару жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Комиссия жұмысын бастағаннан бері 13,7 млн гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның 6,2 млн гектары жергілікті халыққа қайта үлестірілді. Қалған 7,5 млн гектар босалқы жер санатына жатқызылды және әзірге ауыл шаруашылығы айналымына тартылған жоқ, - деп жазады Олжас Бектенов.
Ресми жауапта аталған телімдерді облыстар арасында қайта бөлудің егжей-тегжейлі жоспары әзірленгені айтылған.
- Сонымен қатар әкімдіктерге нақты жайылым тапшылығы туралы ақпарат жеткізілді. Бұл ақпарат қайта бөлу жоспарын бекіту кезінде ескеріледі. Аталған жұмыстарды 2026 жылдың ортасына дейін аяқтау жоспарланып отыр, - дейді Премьер-министр.
Ал мамыр айындағы мәлімет бойынша мемлекеттік жер комиссиясы 12,8 млн гектар жерді қайтарған болатын.