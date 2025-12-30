KZ
    16:02, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жер қойнауын пайдалану туралы кодекске өзгерістер енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Жер қойнауын пайдалану туралы кодекске өзгерістер енгізілді, деп мәлімдеді Ақорда.

    жер қойнауын заңсыз пайдаланып, пайдалы қазба өндіргендер анықталды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    - Мемлекет басшысы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген ресми дереккөзде.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысы ЛГБТ насихатына тыйым салатын заңға қол қойды.

