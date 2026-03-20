Жерасты суларын кешенді пайдалану тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жерасты суларын кешенді пайдалану тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
— Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстан Республикасының жерасты суларын кешенді пайдалану тұжырымдамасын әзірлеуді бастады. Ол ұзақ мерзімді басымдықтарды, жерасты суларын экономикаға тарту тетіктерін, экологиялық және шаруашылық мүдделер теңгерімін, сондай-ақ қаржыландыру көздері мен көлемін айқындайды, — деді Үкімет басшысы.
Оның мәліметінше, 2026 жылғы 13 ақпанда Қазгидрогеология ғылыми қоғамдастық өкілдерімен және өңірлік гидрогеологиялық ұйымдардың басшыларымен «2027-2040 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы жерасты суларын кешенді пайдалану және басқару тұжырымдамасы» жобасын талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізді.
— Іс-шара барысында құжаттың әрбір бөлімі бойынша келісілген тәсілдер әзірленіп, сарапшылар қауымдастығының ұсыныстары жинақталды. Саланы дамытудың басым бағыттары айқындалды және жерасты су ресурстарын басқаруға кешенді әрі ғылыми негізделген тәсілдің қажеттілігі расталды, — деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, елімізде барланған жерасты суларының 3,5 пайызы ғана пайдаланылады.