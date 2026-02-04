Жетісу облысында 7,5 мыңнан астам онкологиялық науқас есепте тұр
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Жетісу облысында онкологиялық аурулар бойынша диспансерлік есепте 7 775 адам тіркелген. Бұл туралы Талдықорған қаласындағы облыстық көпбейінді аурухананың сапаны бақылау жөніндегі директорының орынбасары Бауыржан Бертаев мәлімдеді.
Аталған медициналық мекеме өңірдегі шамамен 700 мың тұрғынға қызмет көрсетеді және облыста мамандандырылған онкологиялық көмек көрсететін жетекші медициналық ұйым саналады. Бауыржан Бертаевтың айтуынша, қазіргі таңда науқастардың 65 пайызы диагноз қойылғаннан кейін бес жылдан астам уақыт өмір сүріп келеді. Бұл ерте диагностика мен заманауи емдеу әдістерінің нәтижелі екенін көрсетеді.
— Диагноз қойылғаннан кейін бес жыл және одан да көп уақыт өмір сүріп жатқан пациенттердің үлесінің артуы өңірдегі онкологиялық көмектің сапалық тұрғыда жаңа деңгейге көтерілгенін білдіреді. Біз ерте анықтауға және дер кезінде емдеуге басымдық беріп отырмыз, — деді Бауыржан Бертаев.
Өткен жылы диспансерлік есепке онкологиялық аурулардың 1 407 жаңа жағдайы алынды. Оның ішінде 934 жағдай немесе 67 пайызы аурудың ерте сатысында анықталған. Ал скринингтік бағдарламалар аясында 143 жағдай тіркелген.
Диагностиканың қолжетімділігін арттыру мақсатында облыстың орталық аудандық ауруханаларына цифрлық маммографтар, сондай-ақ бір жылжымалы маммограф бөлінді. Бұл, әсіресе, ауылдық және шалғай елді мекендердің тұрғындары үшін аса маңызды.
Сонымен қатар спикер өткен жылы клиникаға 70-тен астам заманауи медициналық жабдық алынғанын атап өтті. Медициналық көмектің сапасын арттыру үшін 20 төсек-орынға арналған күндізгі стационардың модульдік корпусы салынды.
Клиникада дәрілік заттардың сапасын бақылауды, сақталуын және ұтымды қолданылуын қамтамасыз ететін госпитальдық фармация бөлімшесі ашылды. Бұл бөлімшенің жұмысы емдеу қауіпсіздігін арттыруға және пациенттерді қажетті дәрі-дәрмекпен үздіксіз қамтамасыз етуге бағытталған.
Бұдан бөлек, биылғы жылдың ақпан айында облыстық көпбейінді аурухана әр сенбі сайын ашық есік күндерін өткізуді қолға алды. Бұл күні өңір тұрғындары тегін тексеруден өтіп, мамандардан кеңес ала алады, ал онкологиялық ауруға күдік болған жағдайда қосымша диагностикадан жедел түрде өте алады. Бауыржан Бертаевтың айтуынша, бұл қажетті тексеруден әлдеқайда жылдам өтуге тамаша мүмкіндік.
