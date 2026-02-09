KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:30, 09 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — 2026 жылғы 9 ақпан сағат 04:30–да ауа райының бұзылуына байланысты «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолының 124-234 шақырым аралығындағы учаскесінде (Алматы облысы шекарасынан Жамбыл ауылына дейін) көліктің барлық түрлеріне шектеу қойылады.

    Жолды 2026 жылғы 9 ақпан сағат 08:00–де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының Қаншеңгел ауылынан Ақсай ауылына дейінгі аралықта барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілген болатын.

    Тегтер:
    Жетісу облысы ҚазАвтоЖол Аймақ Ауа райы Жол жабылды Көлік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
