KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:33, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында ауа райына байланысты жол жабылды

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – Жетісу облысында ауа райының бұзылуына байланысты автожолдың бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    – 12 ақпанда сағат 21:20-да «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автожолының 173-234 шақырым аралығындағы учаскесінде – Сарыөзек ауылынан Жамбыл ауылына дейін жүк және қоғамдық көлік қозғалысына шектеу енгізілді, - деп жазды ҚазАвтоЖолдан.

    Жолды 2026 жылғы 12 ақпанда сағат 01:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласып алуға болады.

    Айта кетейік, бұған дейін ауа райының бұзылуына байланысты тағы екі облыста жол жабылғаны хабарланған болатын.

    Тегтер:
    Жетісу облысы Ауа райы Жол
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар