KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:08, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысында күн райының нашарлауына байланысты Көктұма ауылынан Достық станциясына дейін жол жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    — 2026 жылғы 25 қаңтар сағат 02:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал — Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан Достық станциясына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі, — делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 26 қаңтар сағат 10:00–де ашу жоспарланған. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.  

    Бұдан бұрын Қазақстанның бірқатар өңірінде боран мен желге байланысты ескерту жарияланғанын жаздық.

    Тегтер:
    Жетісу облысы Аймақ Ауа райы Жол жабылды Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар