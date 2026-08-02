Жетісу облысында Қорғасқа баратын тасжолда көлік қозғалысы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысында республикалық маңызы бар «Көкталға кіреберіс — Жаркент — Қорғас» автожолының Үшарал және Диханқайрат ауылдары арасындағы учаскесінде көліктің барлық түрі үшін қозғалыс қайта жанданды.
Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясының баспасөз қызметі хабарлады.
— 2026 жылғы 1 тамыз сағат 23:00–де республикалық маңызы бар KZ 05-02 «Көктал — Жаркент — Қорғас» автожолына кіреберіс автомобиль жолының 313–319 шақырым аралығындағы учаскесінде (Үшарал ауылы — Диқанқайрат ауылының түйісуі) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылды, — делінген хабарламада.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Еске салайық, бұған дейін Алматы облысындағы республикалық жолдың бір бөлігінде 1 айға қозғалыс шектелгенін хабарлағанбыз.