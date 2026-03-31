    16:09, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында үшінші рет жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР ТЖМ «ҰҒСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі бүгін сағат 13:23-те тағы бір жер сілкінісін тіркеді.

    Фото: Анадолы

    Тәуліктегі алғашқы жер сілкінісі Жетісу облысында, Жаркент қаласынан солтүстік-батысқа қарай 33 шақырым жерде тіркелді. Жерасты дүмпулері 31 наурыз күні Астана уақытымен сағат 00:42-де байқалды.

    Бүгін күндіз ҚР ТЖМ «ҰҒСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісінің дерегінше, Астана уақытымен сағат 11:11-де (Гринвич бойынша 06:11-де) Жаркент қаласынан солтүстік-батысқа қарай 50 шақырым жерде тағы бір жер сілкінісі болды.

    Эпицентрі Қазақстан аумағында, Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 273 км қашықтықта орналасқан.

    Эпицентр координаттары: 44.609º с.е., 79.709º ш.б. Тереңдігі — 10 км.

    Есептік қарқындылығы (балмен):

    Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы — 2 балл

    Жетісу облысы, Текелі қаласы — 2 балл

    Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы — 2 балл

    Арада екі сағат өткеннен кейін 13:23-те жер тағы бір сілкінісі тіркелді. 

    Эпицентр Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 267 км жерде Қазақстан аумағында орналасқан.

    Эпицентр координаттары 44.567º с.е. 79.646º ш.б. Тереңдігі 10 км.

    Есептік қарқындылық (балмен):

    Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы - 2 балл.

    Халықтан 112 нөміріне қоңырау түскен жоқ.

    Еске сала кетейік, 17 ақпанда Астана уақытымен 15 сағат 11 минутта Алматыда жер сілкінісі тіркелген еді.

    Бақытгүл Абайқызы
    Соңғы жаңалықтар