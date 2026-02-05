Жетісу облысында жер сілкінді
АСТАНА.KAZINFORM — ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 5 ақпанда Астана уақыты бойынша сағат 13:42-де жер сілкінісін тіркеді.
Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 284 км жерде орналасқан.
Сезілетіндігі туралы мәліметтер
Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы 3 балл 63 км
Жетісу облысы Текелі қаласы 3 балл,74 км
Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы 3 балл,79 км
Жетісу облысы Сарқанд ауданы Сарқанд қаласы 3 балл,84 км
Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кенті 2 балл, 95 км
Жетісу облысы Талдықорған қаласы 2 балл,109 км
Жетісу облысы Көксу ауданы Балпық-Би ауылы 2 балл,117 км
Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылы 2 балл,129 км
Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылы 2 балл,139 км
Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы 2 балл,147 км
Алматы облысы Ұйғыр ауданы Қырғызсай ауылы 2 балл,151 км
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Көкпек ауылы 2 балл,158 км
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылы 2 балл,165 км
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.