    13:57, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында жер сілкінді

    АСТАНА.KAZINFORM — ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 5 ақпанда Астана уақыты бойынша  сағат 13:42-де жер сілкінісін тіркеді. 

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 284 км жерде орналасқан.

    Сезілетіндігі туралы мәліметтер

    Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы 3 балл 63 км

    Жетісу облысы Текелі қаласы 3 балл,74 км

    Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы 3 балл,79 км

    Жетісу облысы Сарқанд ауданы Сарқанд қаласы 3 балл,84 км

    Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кенті 2 балл, 95 км

    Жетісу облысы Талдықорған қаласы 2 балл,109 км

    Жетісу облысы Көксу ауданы Балпық-Би ауылы 2 балл,117 км

    Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылы 2 балл,129 км

    Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылы 2 балл,139 км

    Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы 2 балл,147 км

    Алматы облысы Ұйғыр ауданы Қырғызсай ауылы 2 балл,151 км

    Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Көкпек ауылы 2 балл,158 км

    Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылы 2 балл,165 км 

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ. 

