    19:29, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жетісу университетінде италиялық ЖОО филиалы ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде Италияның Анкона қаласындағы Марке политехникалық университетінің филиалы ашылды. Бұл туралы Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев айтып берді.

    Бейбіт Исабаев
    Фото: ОКҚ

    Шетелдік ЖОО филиалы биылғы жылдың шілде айында ашылған.

    – Осылайша Жетісу мемлекеттік университетінің дипломы Италияда да, Қазақстанда да мойындалатын болады. Қазір профессор-оқытушылар құрамында Италиядан келген 8-10 адам студенттерге сабақ беріп жүр, – деді Б. Исабаев Орталық коммуникациялар қызметінде тілшілерге берген сұхбатында.

    Қосдипломды білім беру бағдарламасы аясында студенттер "Агрономия", "Ауыл шаруашылығы ғылымдары мен технологиялары" бағыты бойынша оқиды.

    – Жетісу – аграрлық өңір екенін ескерсек, бізге инновациялар мен озық агротехнологияларды енгізетін жоғары білікті мамандар қажет. Бірлескен жоба өңірдің кадрлық әлеуетін нығайтуға үлес қосарына үміттенемін, – деді облыс әкімі.

    Бұған дейін Б. Исабаев Жетісуда апатты немесе үш ауысымды мектеп жоқ екенін айтқан еді.

