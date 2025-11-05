Жетісуда алғашқы қар түсті: «Алтын-Емел» асуында қозғалыс шектелді
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Жетісу облысында алғашқы қар жауып, дауылды ескерту жарияланды.
Ауа райының нашарлауына байланысты өңірдегі бір жол учаскесінде қозғалысқа шектеу енгізілді.
Синоптиктердің мәліметінше, қар облыс аумағының басым бөлігінде жауған. Талдықорғанда түнде 3 мм жауын-шашын түсіп, қар қалыңдығы шамамен 1 см болды. Лепсіде 8 мм-ге дейін жауын-шашын түсіп, қар қалыңдығы 9 см-ге жетті, Текелі мен Қоғалыда – шамамен 3 см, Сарыөзекте – 1 см.
5 қараша күні сағат 17:00-ден бастап «Сарыөзек – Көктал» автожолының 40–68 шақырымында (Алтын-Емел асуы) жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылды. Жолды ашу шамамен 6 қараша күні сағат 08:00-де жоспарланып отыр.
Дауылды ескертуге сәйкес, 6 қарашада облыстың таулы аудандарында көктайғақ пен тұман күтіледі, ал Алакөл көлдері маңында солтүстік-батыс желі 23–28 м/с-қа дейін күшейеді.
Синоптиктердің болжамынша, 7–8 қарашада өңірде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, бірақ түнде кей жерлерде тұман болуы мүмкін. Түнгі ауа температурасы минус 10–18 градусқа дейін төмендеп, күндіз плюс 5–12 градусқа дейін жылынады.
Айта кетейік, кеше алғашқы қар Алматы, Шымкент және Түркістан облыстарында да түсті.
Синоптиктердің хабарлауынша, Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райын атмосфералық фронтальды бөліністер айқындайды, олар жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын әкеледі.