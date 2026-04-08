KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:54, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Жетісуда құтқарушылар Балқашты бақылауда ұстап отыр

    АСТАНА.KAZINFORM — Жетісу облысында Балқаш көлі аумағында құтқарушылар күн сайын патруль жүргізіп жатыр. 

    Фото: видеодан алынған скрин

    Қайықтың көмегімен мамандар көл акваториясын бақылауда ұстап, жетуі қиын учаскелерді тексереді. 

    Қазіргі уақытта көлде мұз біркелкі емес: кей жерлерде ашық су, кей тұстарда жұқа мұз бен мұз кесектері байқалады.

    Мұндай жағдай адамдар үшін аса қауіпті.

    Құтқарушылар азаматтарды су айдындарына жақындағанда барынша сақ болуға шақырады. 

    Айта кетелік ТЖМ құтқарушылары Есіл өзенінде патрульдеу жұмыстарын жүргізді

    Тегтер:
    Құтқарушылар Көктем Балқаш ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар