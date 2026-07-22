Жетісуда үш ауылды қорғайтын жаңа өрт сөндіру пункті пайдалануға берілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда 217-ші «Ауыл құтқарушылары» ерікті өртке қарсы құралымы ашылды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
Жетісу облысы Панфилов ауданының Айдарлы ауылында 217-ші «Ауыл құтқарушылары» ерікті өртке қарсы құралымының ашылу салтанаты өтті. Жаңа өрт сөндіру пункті Айдарлы, Дарбазақұм және Сарпылдақ ауылдарының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Аталған елді мекендерде жалпы саны 2500-ге жуық адам тұрады.
— Өрт сөндіру пункті жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен ашылды. Мұнда диспетчерлік бөлме, жеке құрамның демалыс және тұру бөлмелері, тұрмыстық үй-жайлар, сондай-ақ арнайы техникаларға арналған бокс қарастырылған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан өрт сөндіру техникасы, байланыс құралдары мен жабдықтар берілді. Жетісу облысы ТЖД қызметкерлері еріктілерді оқытып, олардың практикалық дағдылары мен төтенше жағдайлар кезінде әрекет ету дайындығын жетілдіреді, — делінген хабарламада.
Бөлімше қажетті жеке құраммен толық жасақталған, бұл төтенше жағдайларға жедел ден қоюға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар өрт сөндіру пунктінің аумағында абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, жасыл желектер отырғызылды.
Бұдан бұрын Жетісу облысында жаңғыртылған алғашқы теміржол вокзалы ашылғанын жазғанбыз.