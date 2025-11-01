Жетісудағы өз әйелін аюандықпен өлтіру әрекеті бойынша тергеу аяқталды
АСТАНА.KAZINFORM - Жетісу облысында жергілікті тұрғынның өліміне қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды облыстық полиция департаменті.
Қылмыстық іс материалдары айыптау актісімен бірге прокуратураға жіберілді. Күдікті сот процесі аяқталғанға дейін сотқа дейінгі тергеу изоляторында болды.
Тергеу Жетісу облыстық полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында болғаны аталып өтті.
Бұған дейін қайғылы оқиға 21-інші маусымнан 22-інші маусымға қараған түні Ақсу ауданындағы Баласаз ауылында болғаны хабарланған.
Тергеушілердің айтуынша, ерлі-зайыптылар арасында жанжал туындап, ер адам әйелін қатыгездікпен ұрып-соққан. Айзат Маратқызы алған жарақатынан қайтыс болған.
Туыстары мәйітті сот-медициналық сараптамасыз алып кеткенін айтып, мұқият тергеуді талап еткен.
Жетісу облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
