    21:27, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Жетісудағы өз әйелін өлтіру ісі сотқа жіберілді

    АСТАНА.KAZINFORM - Ақсу ауданының Баласаз ауылында әйелдің қатыгездікпен өлтірілуіне қатысты қылмыстық іс Жетісу облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотына жолданды. Іс ҚР ҚК 99-бабының 1-бөлігі («Кісі өлтіру») бойынша қозғалды, деп хабарлайды Kazinform.

    Фото: pexels.com

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, қайғылы оқиға маусымның 21-інен 22-сіне қараған түні болған.

    Тергеушілердің айтуынша, ерлі-зайыптылар арасында жанжал туындап, нәтижесінде ер адам әйелін аяусыз соққыға жыққан. Айзат Маратқызы алған жарақаттарынан қайтыс болды.

    Зардап шегушінің туыстары мәйіт сот-медициналық сараптамасыз алынғанын айтып, жан-жақты және объективті тергеуді талап етті.

    Жетісу облысындағы әйелдің өліміне қатысты іс ерекше бақылауға алынды.

