Жезқазған қаласы «Salyq кэшбэк» пилоттық жобасына қосылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жоба сыйақы төлеу арқылы микро және шағын бизнес субъектілерінен фискалдық чектер алуды ынталандыруға бағытталған. 4 желтоқсаннан бастап жобаға Жезқазған қаласы (Ұлытау облысы) қосылады, деп хабарлайды Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі.
Биыл «Salyq кэшбэк» жобасы 2025 жылғы 15 наурыздан, 15 сәуірден, 15 мамырдан, 15 маусымнан, 15 шілдеден, 15 қазаннан бастап кезең-кезеңімен іске қосылды. «Salyq кэшбэкке» кез келген адам қатыса алады.
Ол үшін сізге қажет:
- Тауарларға немесе қызметтерге ақы төлеу кезінде фискалдық чек алыңыз;
- «Amian» арнайы мобильді қосымшасындағы чектен штрих-кодты сканерлеңіз және сатып алу сомасының 2% мөлшерінде кэшбэк алыңыз.
— Алынған қаражатты банк картасына аударуға немесе ұялы телефонның балансына аударуға болады. 2025 жылғы қазандағы жағдай бойынша төленген кэшбэк сомасы 127 млн теңгеден асты. Бұдан басқа, пилоттық жоба іске асырылатын аумақтарда оң динамика байқалады: берілген чектер саны 48%-ға, ал олар бойынша жалпы сома-38%-ға ұлғайды, — делінген хабарламада.
Сыйақыларды есептеуді «IT Analytics» ЖШС операторы App Store және Google Play дүкендерінде тегін жүктеу үшін қолжетімді «Amian» мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырады.
Осыған дейін қазақстандықтар шағын дүкендерден чек талап етіп, сыйлық ұтып ала алатынын жазған едік.