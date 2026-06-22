Қытайдың жоғары оқу орындарында ЖИ сұраныс өте жоғары мамандықтардың біріне айналды
АСТАНА.KAZINFORM - Жасанды интеллект Қытай университеттерінде ең сұранысқа ие мамандықтардың біріне айналды. 2026 жылдың маусымына дейін 600-ден астам университет жасанды интеллект бойынша бакалавриат бағдарламасын іске қосты, ал 2018 жылы бұл көрсеткіш тек 35-ке жеткен, деп хабарлайды China Daily.
Бағдарлама санының тез өсуі ұлттық стратегия мен нарықтың күшті сұранысына байланысты. Сәуір айында Білім министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, ауқымды кадрлар даярлауға, инновацияларға, инфрақұрылымды дамытуға және толыққанды жасанды интеллект экожүйесін құруға бағытталған кешенді іс-қимыл жоспарын бекітті.
Құжатқа сәйкес, жасанды интеллект барлық Қытай университеттерінде міндетті негізгі курсқа айналады. Бакалавриат мамандықтарының жаңартылған ұлттық каталогына «Бизнес үшін жасанды интеллект» сияқты 38 жаңа бағдарлама кіреді.
Университеттер жаңа кафедралар ашып қана қоймай, білім беру процестерін жасанды интеллект бойынша қайта құрып жатыр. Олар информатика, үлкен деректер және автоматтандыру саласындағы қолданыстағы бағдарламаларды алып, оларды жаңа жасанды интеллект салаларына біріктіреді.
Сарапшылар ұзақ мерзімді перспективада таланттарға деген сұраныс ұсыныстан асып түседі деп болжайды. McKinsey & Company компаниясы Қытайда жасанды интеллект мамандарының тапшылығы 2030 жылға қарай 4 миллионға жетуі мүмкін деп болжайды.
Біз бұған дейін отандық мектептер цифрлық болашаққа неге тең қадам баса алмай отырғаны туралы жазған едік.