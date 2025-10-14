KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:48, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Жыл басынан бері 60,5 млн тонна мұнай экспортталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов қаңтар-қыркүйек айларындағы отын-энергетикалық кешеннің жай-күйін баяндады.

    Қазақстан мен Әзербайжан Еуропаға мұнай жеткізуде басты рөл атқарады — ОПЕК есебі
    Фото: Энергетика министрлігі

    Министрдің айтуынша, жыл басынан бері мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 75,7 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 113,2% көрсеткен. Осы жылға жоспар – 96,2 млн тонна.

    – 9 айдың қорытындысы бойынша мұнай экспорты 60,5 млн тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 114,9% құрады. 2025 жылғы жоспар – 70,5 млн тонна. Газ саласы туралы тоқталсақ, есепті кезеңде 51,6 млрд текше метр газ өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 116,7%. Жыл соңына дейін 62,8 млрд текше метр газ өндіру жоспарланып отыр, – деді министр Үкіметтің бүгінгі отырысында.

    Сондай-ақ, қаңтар-қыркүйек айларында тауарлық газды ішкі тұтыну көлемі 14,3 млрд текше метр болды. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 100,4% құрады.

    – Сұйытылған мұнай газын өндіру көлемі шамамен 2,3 млн тонна болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 101,1%. Ел аумағы арқылы газ транзитінің көлемі – 53 млрд текше метр, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,9% көрсетті, – деді Е.Ақкенженов.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыланып жатыр.

    Тегтер:
    Үкімет Энергетика Экспорт Мұнай
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар