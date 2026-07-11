Жыл басынан бері Алматыда қатерлі ісіктің 225 жағдайы анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жыл басынан бері Алматы қаласында 237 308 тұрғын онкологиялық скринингтен өтті.
Тексеру азаматтардың тіркелген жері бойынша емханаларда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) шеңберінде, оның ішінде медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылмаған азаматтар үшін де жүргізіледі.
Тексеру қорытындысы бойынша қатерлі ісіктің 225 жағдайы анықталды. Оның ішінде 215 жағдай аурудың ерте сатысында диагностикаланған. Бұл профилактикалық тексерулердің тиімділігін көрсетіп, емдеуді дер кезінде бастауға мүмкіндік береді.
Жыл басынан бері Алматы онкология орталығында 14 мыңнан астам пациент мамандандырылған медициналық көмек алды. 1 100-ден астам операция жасалды, олардың 50 пайыздан астамы аз инвазиялық әдіспен орындалды. 12,5 мыңнан астам пациентке химиотерапиялық ем жүргізілсе, 500-ге жуық адам сәулелік терапиядан өтті.
— Ауру барынша ерте анықталса, оны сәтті емдеу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Сондықтан әрбір азаматтың тегін скринингтік тексерулерден тұрақты түрде өтуі өте маңызды. Онкологиялық ауруға күдік туындаған жағдайда пациент «жасыл дәліз» қағидаты бойынша тексеруден өтеді. Қазақстанда онкологиялық ауруларға мамандандырылған көмектің толық көлемі — диагностикадан бастап емдеуге дейін — ТМККК шеңберінде тегін көрсетіледі, — деді Алматы онкология орталығы директорының орынбасары Жанна Құжаева.
Айта кетелік Скринингтен өту кезінде қазақстандық жұмыскерлер нені білуі керек туралы жазған едік.