    17:47, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Жыл басынан бері Қазақстанда 88 мың неке тіркелген

    АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы тоғыз айда Қазақстанда шамамен 88 мың неке тіркелген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі мәлім етті.

    Фото: Азаматтарға арналған үкімет

    Неке саны бойынша Алматы қаласы айқын көш бастап тұр — осы кезеңде мұнда 14 254 жұп некесін ресми түрде қиған.

    Екінші орында — Астана қаласы, онда 10 142 жұп өмірін бір арнаға тоғыстырған.

    Үшінші орын Түркістан облысына тиесілі — мұнда 6 687 неке тіркелген.

    Ал топ-5-ті мына өңірлер түйіндеді: Шымкентте 5 570 неке, Қарағанды облысында 5 394 неке тіркелген.

    Айта кетейік, Қазақстандықтар арасында этносаралық некелер саны артып келеді.

    Сондай-ақ некеге мәжбүрлегендер 10 жылға дейін сотталуы мүмкін.

    Мамыр айында Астанада бір мезетте 25 келіннің беташары өткен болатын.

    Ал бала туу көрсеткіші бойынша Түркістан облысы республикада көш бастап тұр.

     

