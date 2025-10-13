Жыл басынан бері Қазақстанда 88 мың неке тіркелген
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы тоғыз айда Қазақстанда шамамен 88 мың неке тіркелген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі мәлім етті.
Неке саны бойынша Алматы қаласы айқын көш бастап тұр — осы кезеңде мұнда 14 254 жұп некесін ресми түрде қиған.
Екінші орында — Астана қаласы, онда 10 142 жұп өмірін бір арнаға тоғыстырған.
Үшінші орын Түркістан облысына тиесілі — мұнда 6 687 неке тіркелген.
Ал топ-5-ті мына өңірлер түйіндеді: Шымкентте 5 570 неке, Қарағанды облысында 5 394 неке тіркелген.
Айта кетейік, Қазақстандықтар арасында этносаралық некелер саны артып келеді.
Сондай-ақ некеге мәжбүрлегендер 10 жылға дейін сотталуы мүмкін.
Мамыр айында Астанада бір мезетте 25 келіннің беташары өткен болатын.
Ал бала туу көрсеткіші бойынша Түркістан облысы республикада көш бастап тұр.