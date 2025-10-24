Жыл басынан бері Өзбекстан Қазақстаннан 2,4 млрд доллардың тауарын импорттады
Өзбекстан Ұлттық статистика комитетінің ақпаратына сай, қаңтар-қыркүйек аралығында елдің сыртқы сауда айналымы 59,8 млрд долларға жетіп, былтырғы кезеңмен салыстырғанда 22,9%-ға өсті. Бүгінгі таңда көршілес мемлекет әлемнің 206 елімен сауда-саттық жасайды.
Өзбекстанның негізгі сауда серіктестері көшін Қытай бастап тұр. Екі мемлекет арасындағы тауар айналымы 11,4 млрд доллардан (жалпы көлемнің 19,1%) асты.
Ал сауда-саттықтың 15,7% Ресейдің үлесіне тиесілі. Бұл елмен арадағы экспорт-импорт көлемі 9,3 млрд доллардан асады.
Сондай-ақ, көшбасшылардың үштігін Қазақстан түйіндейді. Ресми Астана мен Ташкент арасындағы тауар айналымы 3,4 млрд доллардан (5,8%) артық. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 476 млн долларға көп.
Қамтылып отырған кезеңде Өзбекстан Қазақстанға 1 млрд доллардың тауарын экспорттап, 2,4 млрд доллардан астам сомаға өнім импорттаған.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстанда қазақстандық капиталмен жұмыс істейтін компаниялар қатары көбейді. Атап айтқанда, жарты жылдың ішінде біздің ел Өзбекстанда 116 кәсіпорын ашты. Осылайша, қазір ресми Ташкентте қазақстандық капиталмен жұмыс істейтін компаниялар саны 1 157-ге теңелді.
Сондай-ақ, таяуда өткен Қазақстан мен Өзбекстанның бизнес-форумы барысында қос елдің кәсіпкерлері құны 71 млн доллар болатын келісімшартқа қол қойды.