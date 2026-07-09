Жыл басынан бері Өзбекстанда жазатайым оқиғалардан 90 адам көз жұмды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – 2026 жылдың алғашқы алты айында Өзбекстанда тіркелген төтенше жағдайлар саны екі есе азайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, қамтылып отырған аралықта түрлі жазатайым оқиғалардан 90 адам қаза тапты.
Ведомстводан атап өткендей, бұл ретте қабылданған жүйелі шаралардың нәтижесінде төтенше жағдайлардан зардап шеккендер қатары азайып, дене жарақатын алғандар саны 132 адамнан 68 адамға дейін төмендеді. Сондай-ақ, республика тіркелген өрт оқиғалары да 12%-ға кеміді.
Бұған қоса шомылу маусымы басталғаннан бері жүргізілген статистикаға сәйкес, суға кету оқиғаларының жалпы саны 91-ден 82-ге дейін азайса, көз жұмғандар саны 109-дан 94 адамға дейін төмендеді.
Ескғ салайық, Өзбекстанда қауіпті өнеркәсіп нысандарындағы ереже бұзу дерегін хабарлағандар сыйақы алады.