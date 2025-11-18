KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:21, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Жыл басынан бері заңсыз айналымнан 2300-ден астам қару тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Тәркіленген қарудың ішінде 91-і Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған, деп хабарлайды Polisia.kz.

    Жыл басынан бері заңсыз айналымнан 2300-ден астам қару тәркіленді
    Фото: Polisia.kz

    ҚР ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков 59 жасырын қару қоймасы анықталып, жойылғанын айтты.

    — Жыл басынан бері заңсыз қару айналымына 2 300 астам қару тәркіленді, оның ішінде 91-і Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған. Биылғы жылдың қазан айындағы тексерулер мен жедел іздестіру іс-шаралары барысында 400-ден астам қару және 3 200-ден астам оқ-дәрі, гранаталар мен тротил шашкалары тәркіленді. 59 жасырын қару қоймасы анықталып, жойылды. Атап айтқанда, 17 криминалдық қару тәркіленді, оның ішінде 8-і — Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған. Ал қалғандары — бұрын айналымнан жоғалған және кейін заңсыз айналымға түскен қарулар, — деді Жандос Батырбеков.

    Осыған дейін Түркістан облысында ер адам полицеймен атысып, оққа ұшқанын жаздық.

    Тегтер:
    Қаңтар оқиғасы Қару-жарақ ҚР ІІМ Полиция
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар