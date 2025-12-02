KZ
    Жыл басынан жедел жәрдем бригадалары 6,6 млн-нан астам шақыртуға барған

    АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың 10 айында жедел жәрдем бригадалары 6,6 млн-нан астам шақыртуға қызмет көрсетті. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда қоңыраулар саны 0,1%-ға төмендеді, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.

    Фото: ДСМ

    Жедел жәрдем қызметінің дерегінше, биыл алғашқы 10 айда шақыртулар санаттары бойынша мынадай өзгерістер байқалды:

    1-санат (ең жедел шақыртулар):

    356 мыңнан астам жағдай тіркелді. Бұл — өткен жылмен салыстырғанда 0,5% көп.

    2-санат:

    Шақыртулар саны 1,8% өсіп, 2,1 млн-нан асты.

    3-санат:

    Бұл санаттағы шақыртулар көлемі өзгеріссіз қалды — 1,9 млн-нан сәл көп.

    4-санат (шұғыл емес шақыртулар):

    Өтініштер саны азайғанымен, қызмет көрсету тәртібі өзгерді.

    Емханалар жанындағы мобильдік бригадалар биыл 1,08 млн шақыртуға шықты. Бұл — өткен жылмен салыстырғанда 23,2% аз.

    Ал жедел жәрдем станциясы бригадалары 4-санат бойынша 1 183 590 шақыртуға қызмет көрсетті.

    Еске сала кетейік, 4-санаттағы шақыртуларға жұмыс күндері сағат 8:00–20:00 аралығында емхана мобильдік бригадалары барады. Қалған уақытта бұл санаттағы шақыртуларға жедел жәрдем станциялары шығады.

    Қазір республика бойынша жедел жәрдем қызметі:

    • 20 дербес станциядан,

    • 96 қалалық қосалқы станциядан,

    • 212 аудандық бөлімшеден тұрады.

    Барлығы 1 618 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді:

    • 258-і — дәрігерлік мамандандырылған,

    • 1 360-ы — фельдшерлік бригада.
      Оның ішінде қалаларда — 999, аудандарда — 619 бригада қызмет көрсетеді.

    4-санаттағы шақыртуларды орындау үшін емханалар жанындағы 580 мобильдік бригада қосымша жұмылдырылған.

    Бұдан бұрын кешкі және түнгі уақытта жедел жәрдем шақыру тарифі өсетінін жазған едік.

    сырқат ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Жедел жәрдем Денсаулық
