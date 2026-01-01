KZ
    09:22, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жыл басында шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 511,67 теңге, сату — 517,44 теңге;
    — еуро: сатып алу — 592,89 теңге, сату — 603,81 теңге;
    — рубль 6,10 — 6,40 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,38 — 75,08 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 509,88 теңгеден сатып алынады, 516,88 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 591,97 теңге, сату — 601,93 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,23 теңге, сату — 6,50 теңге;
    — юань 72,41 теңгеден сатып алынады, 77,14 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 2025 жылдың 31 желтоқсанында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,02 теңгеге қымбаттап, 505,53 теңге болды.

