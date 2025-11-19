KZ
    «Жыл волонтері – 2025» халықаралық сыйлығының жеңімпаздары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының биылғы жеңімпаздарын анықтау бойынша конкурстық комиссияның қорытынды отырысы өтті.

    волонтеры
    Фото: Ақорда

    Мәдениет және ақпарат министрлігі мәліметінше, байқауға 15 номинация бойынша 118 өтінім қабылданып, олардың ішінен 46 үміткер жеңімпаз атанды.

    Салтанатты марапаттау рәсімі 5 желтоқсанда Астанада Халықаралық волонтёрлер күні мен Халықаралық волонтерлер жылының басталуына орай өтеді.

    2025 жылғы «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы

    лауреаттарының тізімі

    1. «Төтенше жағдайларды жоюға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Дүйсенбаева Самал Әділбекқызы;

    Корниенко Элла Александровна;

    Абдин Дамир Балташевич.

    2. «Тарихи-мәдени мұраларды сақтауға және дамытуға қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    «Майдан жолы» Павлодар іздестіру зерттеу жасағы» ҚБ;

    Сатмурзина Әлия Нұрланқызы;

    Шахманова Вероника Ивановна.

    3. «Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеуге белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    «Волонтерлік қозғалыс» LIDER.KZ» ҚБ;

    Махнев Валерий Сергеевич;

    Пауль Наталья Николаевна.

    4. «Жануарларды қорғау мәселелерін шешуге қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    «Vector» жастар одағы ЖҚБ;

    Ищанова Зарина Альтаировна;

    Айыпова Жанел Аманжолқызы.

    5. «Әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Кудрявцева Екатерина Викторовна;

    «Бақытты Шаңырақ» ҚҚ;

    Жүнісова Айнұр Талғатқызы.

    6. «Бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Лутошкина Марина Васильевна;

    Чубинец Оксана Сергеевна;

    Абдрешева Тілеужан Ғаббасқызы.

    7. «Үздік әлеуметтік көмекші» номинациясы бойынша тағайындау:

    Әукен Айдос Бегланұлы;

    Вагин Юрий Павлович;

    Киселева Татьяна Петровна.

    8. «Үздік волонтерлік ұйым» номинациясы бойынша тағайындау:

    «Павлодар VITA іздеушілер» ҚБ;

    «Ақ жұлдыз» ҚҚ;

    «Жас Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» РҚБ.

    9. «Білімді әйгілеудегі үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Смағұлова Венера Жаңатұрмысқызы;

    Ахтямова Альбина Зуфаровна;

    Ермахан Нұрдәулет Нұрбайұлы.

    10. «Қоршаған ортаны сақтау және қорғау үшін қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Черномаз Анастасия Сергеевна;

    Волкова Анастасия Сергеевна;

    Төлеубеков Жасұлан Еранұлы.

    11. «Салауатты өмір салтын насихаттауға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Есенгалиев Алмаз Магазович;

    Тохтар Дарья Бериковна;

    «Таушық жастары» БТ.

    12. «Денсаулық сақтауды дамытуға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Медведева Наталья Николаевна;

    Есен Бектас Жасарұлы;

    Совет Бекжан Базарбайұлы.

    13. «Тұрақты даму мақсатының көшбасшылары» номинациясы бойынша тағайындау:

    Мұқтар Индира Мұқтарқызы;

    Айсамутдинова Альбина Викторовна;

    Винтер Ольга Сергеевна.

    14. «Корпоративтік волонтерлік көшбасшысы» номинациясы бойынша тағайындау:

    Салимов Дамир Рефкатович;

    Жексенбаева Рысты Серікқалиқызы;

    Кубенов Нұрдәулет Жақсыбайұлы;

    Хасенов Қамбар Қайыржанұлы.

    15. «Құқық бұзушылық құрбандарына көмек көрсетуге белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:

    Наурызбаева Сатыпалды Наурызбайқызы;

    Леонтьева Александра Николаевна;

    Туысканова Жібек Ержанқызы.

    Бұған дейін «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының финалистері анықталғанын жазған едік.

    Волонтер Марапат Қоғам
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
