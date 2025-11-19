«Жыл волонтері – 2025» халықаралық сыйлығының жеңімпаздары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының биылғы жеңімпаздарын анықтау бойынша конкурстық комиссияның қорытынды отырысы өтті.
Мәдениет және ақпарат министрлігі мәліметінше, байқауға 15 номинация бойынша 118 өтінім қабылданып, олардың ішінен 46 үміткер жеңімпаз атанды.
Салтанатты марапаттау рәсімі 5 желтоқсанда Астанада Халықаралық волонтёрлер күні мен Халықаралық волонтерлер жылының басталуына орай өтеді.
2025 жылғы «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы
лауреаттарының тізімі
1. «Төтенше жағдайларды жоюға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Дүйсенбаева Самал Әділбекқызы;
Корниенко Элла Александровна;
Абдин Дамир Балташевич.
2. «Тарихи-мәдени мұраларды сақтауға және дамытуға қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
«Майдан жолы» Павлодар іздестіру зерттеу жасағы» ҚБ;
Сатмурзина Әлия Нұрланқызы;
Шахманова Вероника Ивановна.
3. «Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеуге белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
«Волонтерлік қозғалыс» LIDER.KZ» ҚБ;
Махнев Валерий Сергеевич;
Пауль Наталья Николаевна.
4. «Жануарларды қорғау мәселелерін шешуге қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
«Vector» жастар одағы ЖҚБ;
Ищанова Зарина Альтаировна;
Айыпова Жанел Аманжолқызы.
5. «Әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Кудрявцева Екатерина Викторовна;
«Бақытты Шаңырақ» ҚҚ;
Жүнісова Айнұр Талғатқызы.
6. «Бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Лутошкина Марина Васильевна;
Чубинец Оксана Сергеевна;
Абдрешева Тілеужан Ғаббасқызы.
7. «Үздік әлеуметтік көмекші» номинациясы бойынша тағайындау:
Әукен Айдос Бегланұлы;
Вагин Юрий Павлович;
Киселева Татьяна Петровна.
8. «Үздік волонтерлік ұйым» номинациясы бойынша тағайындау:
«Павлодар VITA іздеушілер» ҚБ;
«Ақ жұлдыз» ҚҚ;
«Жас Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» РҚБ.
9. «Білімді әйгілеудегі үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Смағұлова Венера Жаңатұрмысқызы;
Ахтямова Альбина Зуфаровна;
Ермахан Нұрдәулет Нұрбайұлы.
10. «Қоршаған ортаны сақтау және қорғау үшін қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Черномаз Анастасия Сергеевна;
Волкова Анастасия Сергеевна;
Төлеубеков Жасұлан Еранұлы.
11. «Салауатты өмір салтын насихаттауға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Есенгалиев Алмаз Магазович;
Тохтар Дарья Бериковна;
«Таушық жастары» БТ.
12. «Денсаулық сақтауды дамытуға белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Медведева Наталья Николаевна;
Есен Бектас Жасарұлы;
Совет Бекжан Базарбайұлы.
13. «Тұрақты даму мақсатының көшбасшылары» номинациясы бойынша тағайындау:
Мұқтар Индира Мұқтарқызы;
Айсамутдинова Альбина Викторовна;
Винтер Ольга Сергеевна.
14. «Корпоративтік волонтерлік көшбасшысы» номинациясы бойынша тағайындау:
Салимов Дамир Рефкатович;
Жексенбаева Рысты Серікқалиқызы;
Кубенов Нұрдәулет Жақсыбайұлы;
Хасенов Қамбар Қайыржанұлы.
15. «Құқық бұзушылық құрбандарына көмек көрсетуге белсенді қатысқаны үшін» номинациясы бойынша тағайындау:
Наурызбаева Сатыпалды Наурызбайқызы;
Леонтьева Александра Николаевна;
Туысканова Жібек Ержанқызы.
Бұған дейін «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының финалистері анықталғанын жазған едік.