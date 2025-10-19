«Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының финалистері анықталды
АСТАНА. KAZINFORM - «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығын табыстауға арналған конкурстың алғашқы кезеңі аяқталды.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі мәліметінше, онлайн дауыс беруге 50 мыңнан астам адам қатысып, волонтерлерге қолдау көрсетті. Бұл – елімізде волонтерлік қозғалысқа қоғам тарапынан қызығушылықтың артып, азаматтық бастамаларға қолдау көрсету мәдениетінің нығайып келе жатқанын көрсетеді.
Онлайн дауыс беру қорытындысымен 15 номинацияның әрқайсысы бойынша үздік он үміткер іріктелді. Конкурстың келесі кезеңінде финалистер конкурс комиссиясының сараптамалық бағалауынан өтеді.
5 желтоқсан – Халықаралық волонтерлер күніне орай Астана қаласында «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығын табыстау рәсімі өтеді. Іс-шара барысында қоғам игілігі үшін аянбай еңбек етіп жүрген үздік волонтерлер марапатталып, жеңімпаздар жарияланады.
БҰҰ 2026 жылды халықаралық волонтерлер жылы деп жариялады. Елімізде еріктілердің басы Волонтерлердің бірыңғай платформасында біріккен. Біз еріктілерді шын бағалап жүрміз бе? Волонтер тәрбие құралы ма, әлде тегін жұмыс күші ме? Kazinform тілшісі саралап көрді.
«Жыл волонтері» халықаралық сыйлығын тағайындау қағидалары өзгереді.
5-ші Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын өткізуге үлес қосқан еріктілер марапатталды.