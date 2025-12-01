KZ
    01 Желтоқсан 2025

    Жоғалған жауһар: Рубенстің картинасы 3 миллион еуроға сатылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Питер Пауль Рубенстің төрт ғасыр бойы жоғалып кеткен «Кресттегі Иса» картинасы Версальдағы Osenat аукционында шамамен үш миллион еуроға сатылды, деп хабарлайды РИА Новости.

    Жоғалған шедевр: Рубенс картинасы Версальда 3 миллион еуроға сатылды
    Фото: Pierrick Daul / Ville de Versailles

    Le Parisien басылымының хабарлауынша, картина аукционда комиссияны қосқанда 2 940 798 еуроға сатылған. Бастапқыда оны 1-2 миллион еуроға бағалаған. Ал сауда 500 000 еуродан басталды.

    Қыркүйек айында France Presse басылымы «Osenat» аукцион үйінің президенті Жан-Пьер Осенаттың суретті Париждегі сарайдан тапқанын хабарлады. Сурет 1613 жылдан бері көпшіліктің назарына ілікпеген. 

    Питер Пауль Рубенс (1577-1640) көрнекті фламанд суретшісі және барокко кезеңінің негізгі шеберлерінің бірі болды. Оның үш мыңға жуық картинасы бар.

    Еске салайық, Фрида Калоның суреті Нью-Йорктегі аукционда рекорд орнатты. Мексикалық суретшінің «Ұйқы» атты автопортреті Sotheby's аукционында 54,7 миллион долларға сатылды.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
