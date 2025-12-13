Қырғызстанда жаңадан сайланған депутаттар қанша қаржы жұмсағаны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — ОСК бақылау-сараптама тобы 2025 жылғы 30 қарашада Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауы кезінде кандидаттар мен «Ынтымақ» саяси партиясының арнайы шоттарына түскен және жұмсалған қаражат туралы мәлімет берді, деп жазады Кабар.
Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясы 12 желтоқсан күнгі отырысында Жогорку Кенештің 29 көпмандаттық округі бойынша жаңа сайланған депутаттарды тіркеді.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, Жогорку Кенешке барлығы 87 депутат тіркелді. Олар:
№ 1 округ: Чынгыз Ажибаев, Исманали Жороев, Камила Талиева.
№ 2 округ: Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев, Бурун Аманова.
№ 3 округ: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова.
№ 4 округ: Советбек Рустамбек уулу, Уланбек Жаанбаев, Нилуфар Алимжанова.
№ 5 округ: Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов, Айгуль Ахмедова.
№ 6 округ: Алтынбек Кудайбердиев, Бекмурза Эргешов, Салтанат Аманова.
№ 7 округ: Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гулай Машрапова.
№ 8 округ: Жанарбек Акаев, Уланбек Примов, Нуржамал Торобекова.
№ 9 округ: Азамжан Джалилов, Данияр Толонов, Жылдыз Эгенбердиева.
№ 10 округ: Курманкул Зулушев, Суйунбек Омурзаков, Гулнара Баатырова.
№ 11 округ: Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев, Венера Салямова.
№ 12 округ: Чолпонбай уулу Бекмырза, Талайбек Масабиров, Жылдыз Курманалиева.
№ 13 округ: Сайлау нәтижесі жойылды.
№ 14 округ: Болотбек Борбиев, Кундузбек Сулайманов, Гулшаркан Култаева.
№ 15 округ: Тургунбек уулу Нурланбек, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева.
№ 16 округ: Дастанбек Джумабеков, Медер Чотонов, Медина Кайрылбекова.
№ 17 округ: Нурланбек Азыгалиев, Улукбек Узакбаев, Чолпон Эсенаманова.
№ 18 округ: Карим Ханджеза, Бакыт Чомоев, Гулжан Сатиева.
№ 19 округ: Медербек Алиев, Абдылдабек Эгембердиев, Эдита Тайгараева.
№ 20 округ: Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев, Токтобубу Ашымбаева.
№ 21 округ: Куванычбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева.
№ 22 округ: Дастан Бекешев, Болот Ибрагимов, Гуля Кожокулова.
№ 23 округ: Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Умбеталы Кадыралиев.
№ 24 округ: Жумабек Салымбеков, Карыбек уулу Улукбек, Гульнара Акимбаева.
№ 25 округ: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Эркеайым Сейтказиева.
№ 26 округ: Медербек Саккарае, Эркинбек Исеналиев, Джамиля Исаева.
№ 27 округ: Акылбек Тумонбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова.
№ 28 округ: Эрулан Кокулов, Болот Сагынаев, Рахат Жунушбаева.
№ 29 округ: Нурбек Сыдыгалиев, Адилет Белеков, Гулсункан Жунушалиева.
№ 30 округ: Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Таалайбек кызы Жылдыз.
Ведомство дерегіне сәйкес, ақпарат үміткерлер мен «Ынтымақ» партиясының көпмандаттық округтер бойынша ұсынған соңғы қаржылық есептері негізінде дайындалған.
— Нәтижесінде ең көп дауыс жинаған 87 кандидаттың (оның ішінде «Ынтымақ» партиясының 3 үміткері) сайлау қорларының арнайы шоттарына түскен жалпы қаражаты 739 млн 188 мың 78 сомды құрады. Сол қаржының бәрі толықтай жұмсалған, арнайы шоттарда қалдық 0 сом болып қалды. Бұл кандидаттар мен партияның соңғы қаржылық есептері Қырғыз Республикасының сайлау заңнамасының барлық талаптарына сай дайындалған, — делінген хабарламада.
Қазіргі таңда сайлауға қатысқан қалған 373 кандидаттың қаржылық есептері тексеріліп жатыр.
