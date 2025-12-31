KZ
    08:35, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жолаушылар шағымынан кейін Ақтөбе — Маңғыстау пойызының вагондары жаңартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Осы уақытқа дейін аталған вагондардың техникалық жай-күйіне қатысты халық тарапынан көптеген шағым түскен. 

    пойыз
    Фото: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ

    Көлік министрлігі № 109/110 «Ақтөбе — Маңғыстау» бағыты бойынша жолаушылар теміржол қатынасы қайта жанданғанын мәлім етті. Аталған бағыт бойынша бұған дейін «Otpan Logistik» ЖШС жеке тасымалдаушысы қызмет көрсетіп келген. 

    Вагондардың техникалық жай-күйіне қатысты халық тарапынан көптеген шағым түсуіне байланысты, сондай-ақ жылжымалы құрамды жаңарту жөніндегі міндеттемелердің орындалмауына орай компаниямен жасалған келісімшарт бұзылды.

    Қазір жолаушылар тасымалы Ұлттық тасымалдаушы — «Жолаушылар тасымалы» АҚ құрамындағы пойыздармен жүзеге асырылып жатыр.

    — Пойыз отандық өндірісте шығарылған жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілген. Пойыз құрамында 5 купе және 6 плацкарт вагоны бар. Бір бағыттағы жалпы сыйымдылығы 400-ден астам жолаушыны құрайды. Вагондар қауіпсіздік және жайлылық бойынша заманауи талаптарға толық сәйкес келеді. Купе вагондары эргономикалық орындармен, жеке жарықдиодты шамдармен, USB-порттармен және электр розеткаларымен жабдықталған. Ерекше қажеттілігі бар жолаушылар үшін арнайы купелер, мүгедектер арбасын орналастыруға арналған орындар және жолсерікті шақыру түймесі қарастырылған, — делінген хабарламада.

    Көлік министрлігі әлеуметтік маңызы бар бағыттарда тұрақты жолаушылар қатынасын қамтамасыз ету және жолаушылар паркін кезең-кезеңімен жаңарту бойынша жүйелі жұмысты жалғастырады.

    Бұдан бұрын ҚТЖ тас жолдардың жабылуына байланысты жолаушыларды тасымалдау үшін 13 пойызды іске қосқанын хабарлады.

