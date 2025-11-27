ЖРВИ-дің өршуі: Қазақстанда 900 мектеп қашықтан оқытуға көшті
АСТАНА. KAZINFORM —ЖРВИ мен тұмау жағдайларының көбеюіне қатысты ел бойынша 250 мыңға жуық оқушы қашықтан оқып жатыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев мәлім етті.
— Қашықтан оқытуға елдің 13 өңірінде 11 813 сынып көшірілді. Жалпы, 903 мектепте қашықтан білім алуға 250 мыңға жуық бала ауысты. Бұл ретте, кешеден бері біршама динамика бар, — деді Т. Сұлтанғазиев Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Оның айтуынша, ЖРВИ мен тұмаудың асқынып кету қаупі бар. Тұмау салдары пневмонияға айналуы мүмкін, әсіресе 5 жасқа дейінгі кішкентай балаларға қауіпті.
— Сондықтан ата-аналар жағдайды үнемі қадағалап, қажет болған жағдайда медициналық мамандарды шақыруы керек, — деді вице-министр.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Қостанайда барлық мектеп қашықтан оқитын болды.