ЖРВИ мен гонконг тұмауы: Алматыда жедел жәрдем шақыратындар азая бастады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда тұмау мен ЖРВИ бойынша маусымдық өсім сақталғанымен, жедел жәрдем шақыратындар біртіндеп азайып келеді. Мектептер мен балабақшаларда балаларды күн сайын тексеріп, ауру белгілі барларды оқшаулау шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Алматы қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары Ләйла Иманғалиева айтты.
Оның мәліметінше, аурушаңдық деңгейі маусымдық шектен аспайды, мекемелер тұрақты жұмыс істеп тұр, төсек-орын мен дәрігер де жеткілікті.
Алматыда 69 ересек адам A/H3N2 тұмауын жұқтырған.
– Барлығы емделіп жатыр, жағдайы қанағаттанарлық, - деді Ләйла Иманғалиева Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг кезінде.
Қалада сонымен қатар риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус, парагрипп пен маусымдық коронавирус сияқты басқа да вирустар бар.
Иманғалиеваның сөзінше, жүкті әйелдер мен балаларға көп көңіл бөлінеді. Дәрігерлер науқастың үйіне барып, оларды бақылап, қажет болған жағдайда ауруханаға жатқызып жатыр. Медициналық ұйымдар күшейтілген жұмыс режиміне көшкен.
– Балаларға Балалар қалалық клиникалық инфекциялық ауруханасы тәулік бойы көмек көрсетеді. Негізгі корпус пен қаланың аудандарына бөлінген екі бөлімшеде жалпы 719 төсек бар. Ересектер мен жүкті әйелдерге арнап С. Жекенова атындағы қалалық клиникалық инфекциялық аурухана (400 төсек, оның ішінде 9 реанимациялық) мен № 4 қалалық перзентхана (70 төсек, оның ішінде 6 реанимациялық) жұмыс істейді: Инфекциялық стационарлардың жүктемесі 58,2-61,8% деңгейінде. Ахуал нашарлай қалса, орын санын көбейтуге мүмкіндік беретін қосымша 202 төсек қоры да бар, - деді ол.
Басқарма өкілінің мәліметінше, қарашаның басында жедел жәрдем шақырғандар күрт көбейгенімен (тәулігіне 1 600-ге дейін), кейін біртіндеп бәсеңдей бастады. 28 қарашадан бастап 103 нөміріне қоңырау шалғандар саны тәулігіне 700-1 000 аралығына дейін азайды.
Ал мектеп пен балабақшада күн сайын таңертең тексеріс жүргізіледі: тәрбиешілер мен дәрігерлер балаларды қарап, ата-анасымен сөйлесіп, ауырып тұрғандарын ұжымға жібермей алып қалады.
– Білім беретін мекемелерде дәрігер жағы жеткілікті, - деді Ләйла Иманғалиева.
Еске салайық, бұған дейін Алматының санитарлық қызметі Жаңа жыл қарсаңында мектептер мен балабақшаларда жаппай іс-шараларды шектеуді ұсынғанын жазғанбыз. Бұған ЖРВИ мен тұмаумен ауырғандар санының өсуі себеп болып отыр.
