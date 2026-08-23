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    ЖСДП төрағасы Асхат Рақымжанов Құрылтай сайлауында дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM — ЖСДП төрағасы Асхат Рақымжанов № 332 Құрылтай сайлау учаскесінде дауыс берді. 

    ЖСДП
    Фото: Kazinform

    Дауыс бергеннен кейін Асхат Рақымжанов журналистерге бүгінгі күннің маңызына тоқталды.

    — Бүгін көптен күткен күн келіп жетті. Бұл күн туралы көп айтылды, бәріміз күттік. Бүгін жаңа өкілді орган — Құрылтай құрылады. Осы орайда барша қазақстандықты құттықтағым келеді. Бұл күн тарихта қалады. Бірнеше сағаттан кейін бүгінгі күннің өзі тарихқа айналады, — деді Асхат Рақымжанов.

    ЖСДП төрағасы Асхат Рахимжанов Құрылтай сайлауында дауыс берді
    Фото: Венера Жоламанқызы/Kazinform

    Сондай-ақ партия төрағасы сайлауда дауыс беріп, азаматтық борышын орындағанын атап өтті.

    — Мен азаматтық борышымды орындадым. Баршаңызға сәттілік тілеймін, — деді Асхат Рақымжанов.

    Айта кетейік, бүгін елімізде Құрылтай сайлауы өтіп жатыр. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде ұйымдастырылған.

    Құрылтай Саяси партиялар Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Сайлау-2026
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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