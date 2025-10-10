Жұлдыз Сүлейменова: ЖИ-ді білім беру жүйесіне енгізу деңгейін бағалайтын ұлттық құрал дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформацияны күшейту жөніндегі тапсырмасына сәйкес кешенді бастамалар іске асырылып жатыр. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова айтты.
Министрдің айтуынша, оқу процесіне цифрлық шешімдерді енгізу үш негізгі бағытта жүргізіліп отыр. Осы мақсатта ведомство Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп 2025–2029 жылдарға арналған білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізудің тұжырымдамалық негіздерін бекітті.
— Министрлік білім мазмұнының сапасын қамтамасыз етуге және оны сараптамадан өткізуге басымдық береді, — деді Жұлдыз Сүлейменова.
Бұған қоса, оқытуды дербестендіруге бағытталған «AI Kitap» платформасы іске қосылып, «Day of AI» онлайн-әдістемелік кешені әзірленді. Жасанды интеллектті қауіпсіз әрі әділ қолдану мақсатында этикалық стандарттар бекітілді.
— Педагогтердің жасанды интеллектіні тиімді қолдану біліктілігін арттыру үшін «Acquire → Deepen → Create» үш деңгейлі оқыту жүйесі іске қосылды. Қазірдің өзінде ЮНЕСКО бағдарламасы негізінде әзірленген «Acquire» деңгейіндегі онлайн курсынан 200 мыңнан астам мұғалім өтті. Ал жоғары деңгейдегі оқытуға 15 мыңнан астам информатика пәні мұғалімі қатысады, олардың жартысынан көбі — ауыл ұстаздары, — деді министр.
Қазіргі таңда министрлікпен жасанды интеллектті білім беру жүйесіне енгізу деңгейін бағалайтын ұлттық құрал дайындалып жатыр. Бұл бастама PISA–2029 халықаралық зерттеуіне дайындықтың бір бөлігі болып табылады. Аталған циклде алғаш рет жасанды интеллект сауаттылығы бағаланбақ.
Министр сондай-ақ информатика, робототехника және жасанды интеллект бағыттарында дарынды балаларды анықтау мен қолдауға ерекше назар аударылатынын айтты.
Сонымен қатар, педагогтердің біліктілігін арттыруға арналған 56 бағдарламаға «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін цифрлық технологияларды пайдалану» атты жаңа модуль енгізілді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Оқу-ағарту министрі білім саласындағы жаңа басымдықтарды атаған болатын.