Жұмыссыз адам да алимент төлеуге міндетті
АСТАНА. KAZINFORM — Алимент өндіру жөніндегі атқарушылық іс жүргізуге ерекше назар аударылады. Өйткені алимент бойынша берешек кәмелетке толмаған балалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне тікелей әсер етеді. Бұл туралы «Аумақтық әкімшілік тәжірибе бөлімі» филиалының аға сот орындаушысы Дәурен Оңласын Астана қаласының коммуникациялар қызметі алаңында айтты.
Оның айтуынша, борышкердің ресми жұмысының болмауы алимент төлеу міндетін тоқтатпайды.
— Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» заңда борышкердің жалақысы болмаған жағдайда алимент өндіру тәртібі көзделген. Тиісті жағдайларда берешек мөлшері Қазақстан Республикасындағы орташа жалақыны ескере отырып айқындалады, — деді ол.
Сондықтан ресми түрде жұмыс істемеймін, сол себепті алимент төлеуге міндетті емеспін деген уәж заң тұрғысынан негізсіз.
Спикердің мәліметінше, бұл ретте сот орындаушысы борышкердің нақты табыс көздерін, мүлкін, банктік шоттарын, жұмыс орнын және өзге де активтерін анықтауға тиіс.
— Алимент өндіру туралы сот актісі орындалмаған жағдайда, егер әрекетте қылмыстық құқық бұзушылық белгілері болмаса, борышкер ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін, — деді ол.
Оның айтуынша, алимент бойынша міндеттемелерді ұзақ уақыт орындамау қылмыстық жауаптылыққа да әкеп соғуы мүмкін.
— ҚР Қылмыстық кодексінің 139-бабына сәйкес, ата-ананың сот шешімі бойынша кәмелетке толмаған балаларын асырауға қаражат төлеу жөніндегі міндеттерін үш айдан астам уақыт орындамауы қылмыстық жауаптылыққа негіз болады, — деді ол.
Сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда еңбекке жарамсыз балаларын, ата-анасын немесе жұбайын асырау жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін де жауаптылық қарастырылған.
Аталған әрекет үшін 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тарту, екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Бұдан бөлек, тиісті жағдайларда ҚР Қылмыстық кодексінің 430-бабы да қолданылуы мүмкін. Алименттік міндеттемелерді ұзақ уақыт бойы орындаудан жалтару әкімшілік жауаптылықтан қылмыстық жауаптылыққа әкелуі ықтимал.
Айта кетейік, Атқарушылық құжатты орындамаған борышкерге қандай жаза қолданылатынын жазғанбыз.